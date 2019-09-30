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Espreso.tvСпорт"Манчестер Сити" интересуется украинским футболистом

"Манчестер Сити" интересуется украинским футболистом


фото: REUTERS
Хавбек "Шахтера" Виктор Коваленко попал в сферу интересов английского "Манчестер Сити"

Об этом сообщает Calciomercato.

Украинский хавбек "Шахтера" Виктор Коваленко может летом 2020 года на правах свободного агента перебраться в европейский топ-клуб. Полузащитником интересуется английский "Манчестер Сити" и итальянская "Рома", которую тренирует экс-тренер "Шахтера" Пауло Фонсека.

23-летний Коваленко провел за "Шахтер" 165 матчей, забил 26 голов и отдал 11 голевых передач.

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