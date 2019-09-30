"Манчестер Сити" интересуется украинским футболистом
30 сентября, 2019, 20:01
Хавбек "Шахтера" Виктор Коваленко попал в сферу интересов английского "Манчестер Сити"
Об этом сообщает Calciomercato.
Украинский хавбек "Шахтера" Виктор Коваленко может летом 2020 года на правах свободного агента перебраться в европейский топ-клуб. Полузащитником интересуется английский "Манчестер Сити" и итальянская "Рома", которую тренирует экс-тренер "Шахтера" Пауло Фонсека.
23-летний Коваленко провел за "Шахтер" 165 матчей, забил 26 голов и отдал 11 голевых передач.
- В 2016 году за звание лучшего молодого игрока года боролся полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко, тогда он занял 23-е место.
- Напомним, 18 сентября в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Харькове проиграл английскому "Манчестер Сити" со счетом 0: 3.
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке