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Espreso.tvОбществоПрограмму действий Кабмина внесли на рассмотрение депутатов ВРУ

Программу действий Кабмина внесли на рассмотрение депутатов ВРУ

Кабинет министров Украины добавил на сайте Верховной Рады Украины проект постановления о программе деятельности правительства

Сведения об этом появились на официальном сайте украинского парламента.

Как говорится в сообщении, по состоянию на утро понедельника, 30 сентября, постановление об одобрении Радой программы действий правительства пока передали на ознакомление руководству парламента. Сам текст постановления и, соответственно, программа мероприятий, которые собирается предпринять правительство, пока отсутствуют.

 
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