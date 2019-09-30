Программу действий Кабмина внесли на рассмотрение депутатов ВРУ
30 сентября, 2019, 10:59
Кабинет министров Украины добавил на сайте Верховной Рады Украины проект постановления о программе деятельности правительства
Сведения об этом появились на официальном сайте украинского парламента.
Как говорится в сообщении, по состоянию на утро понедельника, 30 сентября, постановление об одобрении Радой программы действий правительства пока передали на ознакомление руководству парламента. Сам текст постановления и, соответственно, программа мероприятий, которые собирается предпринять правительство, пока отсутствуют.
- Напомним, правительство одобрило программу своих действий во время заседания, которое состоялось вечером 29 сентября, в воскресенье. Кроме того, правительство одобрило и направило в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря.
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