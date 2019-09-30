Луценко мог врать Джулиани по делу Байден,а чтобы заручиться его поддержкой, - The Guardian

30 сентября, 2019, 14:39

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко мог специально предоставлять адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани ложную информацию о Джо Байдене, чтобы заручиться поддержкой в американских властных кругах

Об этом пишет The Guardian.

В частности, источник в правоохранительных органах Украины сообщил изданию, что "Байден и его сын никогда не фигурировали в расследовании" по компании Burisma, где работал сын Байдена Хантер, и которую Трамп якобы хотел расследовать в части коррупции.

"Луценко очень нуждался в каком-то политическом союзнике, и он считал, что Джулиани сможет передать Трампу конкретные сообщения, и он создал это сообщение, чтобы стать более интересным американскому истеблишменту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экс-генпрокурор надеялся, что США могут спасти его от якобы возможных последствий критики в его адрес за медленный темп расследования коррупционных преступлений в Украине и убийства Екатерины Гандзюк.

"Тот факт, что бывший украинский генпрокурор мог давать Джулиани льжную информацию, чтобы она больше понравилась Трампу, - впечатляющий возможный поворот в скандале, который развивается", - пишет The Guardian.