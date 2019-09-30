Группа украинских журналистов требует отставки Мендель

30 сентября, 2019, 22:14

Сообщество независимых журналистов "Инициатива 34" требует освободить пресс-секретаря президента Юлию Мендель за непрофессиональное отношение к представителям СМИ

Об этом инициатива сообщила на своей странице в Facebook.

"В связи с непрофессионализмом, неэтичным поведением и провокацией искусственных конфликтов требуем освободить Юлию Мендель с должности пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского. От Офиса президента и Юлии Мендель ожидаем извинений перед нашим коллегой Сергеем Андрушко", - говорится в заявлении.

Заявление подписали ОО "Общественное Телевидение", журналисты Bihus.Info и основательница "Украинской правды" Алена Притула.

В комментарии Еспресо.TV журналист Bihus.Info Даниил Мокрик подтвердил, что большинство журналистов проекта подписало заявление.