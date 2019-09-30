Группа украинских журналистов требует отставки Мендель
30 сентября, 2019, 22:14
Сообщество независимых журналистов "Инициатива 34" требует освободить пресс-секретаря президента Юлию Мендель за непрофессиональное отношение к представителям СМИ
Об этом инициатива сообщила на своей странице в Facebook.
"В связи с непрофессионализмом, неэтичным поведением и провокацией искусственных конфликтов требуем освободить Юлию Мендель с должности пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского. От Офиса президента и Юлии Мендель ожидаем извинений перед нашим коллегой Сергеем Андрушко", - говорится в заявлении.
Заявление подписали ОО "Общественное Телевидение", журналисты Bihus.Info и основательница "Украинской правды" Алена Притула.
В комментарии Еспресо.TV журналист Bihus.Info Даниил Мокрик подтвердил, что большинство журналистов проекта подписало заявление.
- Напомним, НСЖУ призвал Офис президента и пресс-секретарь президента Юлию Мендель пересмотреть свое отношение к журналистам, а также извиниться за некорректные заявления и досадные ситуации, которые произошли.
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