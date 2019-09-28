НСЖУ просит Богдана и Мендель извиниться за препятствование работе журналистов

28 сентября, 2019, 12:50

Пресс-секретарь президента не имеет права физически мешать работе журналистов

Такое мнение высказал у себя на странице в Facebook глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, комментируя вчерашние инциденты на пресс-конференции Владимира Зеленского, когда пресс-секретарь президента Юлия Мендель не дала журналистам задать вопрос президенту.

"Или дружеские объятия, или отталкивание-оттягивание - это не поведение, с которым журналисты должны мириться", - написал Томиленко.

Также председатель НСЖУ выразил солидарность с коллегами из программы "Схемы" Схемы: коррупция в деталях - RFERL и американским журналистом Christopher Miller, который работает в Киеве для "Радио Свобода".

"Власть во всем мире ищет форматы избежания неконтролируемых контактов с независимыми журналистами. И это естественно. Чиновник (как и каждый человек) боится неудобных вопросов. Но препятствование журналистской деятельности - худшая из возможных реакций власти", - написал Томиленко.

Также НСЖУ призвал Офис президента и пресс-секретаря президента Юлию Мендель пересмотреть свое отношение к журналистам, а также извиниться за некорректные заявления и досадные ситуации, которые произошли.

"И главное, новая команда должна строить корректные отношения с журналистами, признавая, что общение с независимыми медиа - это важная обязанность демократической власти, ответственной перед гражданами", - убежден Томиленко.