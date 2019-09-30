Гончарук обещает каждой области свой офис евроинтеграции

30 сентября, 2019, 16:13

Кабинет министров планирует открыть офисы по евроинтеграции в каждой области

Об этом говорится в программе действий правительства.

"Правительство обеспечит создание во всех областях Украины офисов евроинтеграции с первоочередным фокусом на южных и восточных областях, с целью приближения возможностей евроинтеграции к гражданам и бизнесу в регионах", - говорится в программе.

По тексту программы, это будет сделано через содействие развитию культурных и образовательных проектов, контактов, а также экономики и инфраструктуры с привлечением инвестиций и финансовой помощи ЕС.

"Фокус на регионализацию евроинтеграции позволит нам направить дополнительные ресурсы в области и общества для того, чтобы жители регионов непосредственно чувствовали пользу для них курса Украины на интеграцию в ЕС", - говорится в документе.

Напомним, текст программы действий правительства появился на сайте Рады