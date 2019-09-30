Джулиани обнародовал переписку с Волкером, касающуюся Украины
Об этом сообщает Голос Америки.
"Из переписки становится известно, что Волкер обсуждал с личным адвокатом Трампа украинскую тему и помогал связаться с людьми в администрации Зеленского", - говорится в сообщении.
В частности, в одном из сообщений Волкер якобы предложил Джулиани проконсультировать его относительно Зеленского, а также динамики украинско-российских отношений. Адвокат Трампа настаивает, что он действовал от имени Госдепартамента.
А в сообщении от 19 июля Волкер пишет: "Господин мэр, приятно было позавтракать утром. Как мы обсудили, связываю Вас с Андреем Ермаком, который очень близок к Президенту Зеленскому..."
Джулиани добавил, что госсекретарь Помпео знал о его общении с Волкером. А также отверг предположения, что именно Волкер может быть автором жалобы, поданной в рамках программы защиты обличителей коррупции.
- Напомним, 28 сентября спецпредставитель Госдепа США в Украине Курт Волкер подал в отставку.
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