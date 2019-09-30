Джулиани обнародовал переписку с Волкером, касающуюся Украины

30 сентября, 2019, 10:44

Адвокат президента США Рудольф Джулиани на канале Fox News показал, как он утверждает, часть своей переписки со спецпредставителем Госдепа по вопросам Украины Куртом Волкером

Об этом сообщает Голос Америки.

"Из переписки становится известно, что Волкер обсуждал с личным адвокатом Трампа украинскую тему и помогал связаться с людьми в администрации Зеленского", - говорится в сообщении.

В частности, в одном из сообщений Волкер якобы предложил Джулиани проконсультировать его относительно Зеленского, а также динамики украинско-российских отношений. Адвокат Трампа настаивает, что он действовал от имени Госдепартамента.

А в сообщении от 19 июля Волкер пишет: "Господин мэр, приятно было позавтракать утром. Как мы обсудили, связываю Вас с Андреем Ермаком, который очень близок к Президенту Зеленскому..."

Джулиани добавил, что госсекретарь Помпео знал о его общении с Волкером. А также отверг предположения, что именно Волкер может быть автором жалобы, поданной в рамках программы защиты обличителей коррупции.