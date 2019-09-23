Делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии, - заявление

23 сентября, 2019, 19:02

Делегация Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы официально отказалась участвовать в осенней сессии работы организации

Официальное заявление об отказе от участия в осенней сессии ПАСЕ обнародовано на сайте Верховной Рады.

Заявление делегации Верховной Рады Украины относительно участия в Парламентской Ассамблее Совета Европы

Подтверждая приверженность принципам и ценностям Совета Европы (СЕ) и признавая значительные исторические достижения ее уставного органа, Парламентской Ассамблеи (ПАСЕ), в продвижении и контроле за соблюдением прав человека;

Принимая во внимание кризисные явления в Ассамблее, ставшие следствием значительного ослабления возможности ПАСЕ противодействовать нарушениям Устава Совета Европы и контролировать соблюдение государствами-членами своих обязанностей и обязательств из-за изменений, внесенных в Правила процедуры Ассамблеи 25 июня 2019 года;

Отмечая одновременно важность сохранения механизмов защиты прав человека, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод на территории государств-членов Совета Европы, в том числе на временно оккупированных территориях Украины;

Делегация Верховной Рады Украины в ПАСЕ

Подтверждает неприемлемость решений, ослабивших Парламентскую Ассамблею в части контроля за выполнением государствами-членами своих обязанностей и обязательств и позволивших восстановить полноценное участие в работе ПАСЕ делегации Российской Федерации без выполнения ею одного из ключевых требований резолюций/рекомендаций ПАСЕ, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины и системные нарушения РФ прав человека, как на собственной, так и на оккупированной территории.

Призывает ПАСЕ подтвердить обязательность всех решений и требований, изложенных в резолюциях Ассамблеи по осуждению агрессии Российской Федерации против Украины, и о ситуации с правами человека на оккупированной Россией территории Украины, которые были приняты ПАСЕ во время неучастия России в работе СЕ в последние годы.

Напоминает, что в резолюции 1988 от 9 апреля 2014 года ПАСЕ осудила российскую агрессию и аннексию Крыма как явное нарушение международного права, в том числе Устава ООН, Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Устава и основных принципов Совета Европы.

Отмечает, что Резолюцией 1990 от 10 апреля 2014 года ПАСЕ правомерно и пропорционально совершенным РФ нарушениям международного права ограничила права делегации РФ и сообщила о возможности аннулирования ее полномочий, если РФ не проведет деэскалацию ситуации и не прекратит аннексию Крыма.

Далее напоминает, что вслед за резолюцией 1990 ПАСЕ приняла еще не менее 10 резолюций с осуждением агрессивных действий Российской Федерации, нарушения норм международного права, системных нарушений прав человека.

Отмеченные ПАСЕ нарушения международного права стали основанием для ряда судебных и арбитражных процессов в Европейском суде по правам человека, Международном суде ООН, Международном морском трибунале, в международных инвестиционных арбитражах и в отношении которых осуществляет предварительное исследование Международный уголовный суд.

Присоединяется к заявлениям делегаций государств-партнеров Украины, сообщивших о своем неучастии в торжествах по случаю 70-летия СЕ из-за безусловного возвращения делегации РФ в ПАСЕ. Учитывая то, что значительная часть территории нашего государства остается оккупированной, а вооруженная агрессия РФ не прекращается, считаем невозможным участие украинской делегации в торжествах по случаю празднования 70-летия Совета Европы и считаем такое празднование несвоевременным.

Заявляет об отказе подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года. Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины.

Сообщает, что в течение времени проведения этой части сессии делегация Верховной Рады Украины в ПАСЕ будет проводить консультации с партнерами по Ассамблеи с целью изобретения общих подходов и решений, которые позволили бы вернуть ПАСЕ ее репутацию важного образца демократии, верховенства права и защиты прав человека и свобод в Европе.

Обращается к делегациям государств-членов Совета Европы с призывом провести расширенные консультации относительно последствий безусловного возвращения РФ в ПАСЕ и разработки эффективных механизмов ответственности государств-нарушителей уставных документов СЕ и норм международного права.

Обращается к Франции, председательствующей в Комитете министров Совета Европы, с предложением инициировать консультации с участием Президента Французской республики Эмануэля Макрона и всех заинтересованных сторон для широкого обсуждения путей возвращения доверия к Совету Европы и институционального, а также морального кризиса СЕ, возникшего в результате добровольного и безосновательного отказа Комитета министров и Ассамблеи настаивать на соблюдении Россией принципов и стандартов Совета Европы.

Члены делегации: Умеров Рустем, Бардина Марина, Василенко Леся, Мережко Александр, Кравчук Евгения, Овчинникова Юлия, Хоменко Елена, Лубинец Дмитрий, Гончаренко Алексей, Соболев Сергей, Билозир Лариса, Мезенцева Мария, Скичко Александр, Камельчук Юрий, Медяник Вячеслав , Кальченко Сергей, Забуранная Леся, Ясько Елизавета, Наталуха Дмитрий, Ковальчук Александр.

Председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Яременко Богдан.