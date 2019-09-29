В Словакии разбился истребитель МиГ-29 советского производства

29 сентября, 2019, 15:49

В Словакии разбился военный истребитель МиГ-29 производства СССР

Об этом сообщает полиция Словакии в facebook.

"Авария, которая произошла в Нитранское крае, вызвана нехваткой горючего. Окончательная причина будет выяснена. Следует иметь в виду, что нехватка горючего тоже может быть вызвана неисправностью", - говорится в сообщении.

По данным Министерства обороны Словакии, катастрофа произошла в субботу вечером, 28 сентября. Отмечается, что пилот самолета успел катапультироваться и сейчас находится под наблюдением медиков, его жизни ничто не угрожает. Самолет разбился неподалеку от города Нитра, в 100 км от Братиславы.

Из-за аварии военные приостановили эксплуатацию всех самолетов МиГ-29 до выяснения причины аварии. В прошлом году Словакия подписала контракт на покупку 14 самолетов F-16 у Lockheed Martin с целью заменить советские истребители. Первый из новых самолетов должен прибыть в государство не позднее 2022 года.