В Словакии разбился истребитель МиГ-29 советского производства
Об этом сообщает полиция Словакии в facebook.
"Авария, которая произошла в Нитранское крае, вызвана нехваткой горючего. Окончательная причина будет выяснена. Следует иметь в виду, что нехватка горючего тоже может быть вызвана неисправностью", - говорится в сообщении.
По данным Министерства обороны Словакии, катастрофа произошла в субботу вечером, 28 сентября. Отмечается, что пилот самолета успел катапультироваться и сейчас находится под наблюдением медиков, его жизни ничто не угрожает. Самолет разбился неподалеку от города Нитра, в 100 км от Братиславы.
Из-за аварии военные приостановили эксплуатацию всех самолетов МиГ-29 до выяснения причины аварии. В прошлом году Словакия подписала контракт на покупку 14 самолетов F-16 у Lockheed Martin с целью заменить советские истребители. Первый из новых самолетов должен прибыть в государство не позднее 2022 года.
- Напомним, 24 июля истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана пропал с радаров и упал в Каспийское море .
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