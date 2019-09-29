В Мининфраструктуры хотят, чтобы Amazon и Alibaba инвестировали в "Укрпочту"
Об этом сообщает "Радио Свобода".
По словам Владислава Криклия, Мининфраструктуры намерено реформировать "Укрпочту" и рассматривает варианты по привлечению стратегического партнера, который будет инвестировать в проект.
"Мы здесь скорее будем говорить о стратегическом инвесторе, партнере. Желательно было бы, чтобы это был кто-то из великих e-commerce проектов мировых, например, Amazon, Alibaba - вот кто будет готов заходить. Тогда мы сможем получить большой импульс и большое количество инвестиций в логистические центры, чтобы улучшать эти процессы уже совместно с крупными e-commerce-проектами, с интернет-гигантами работать и давать лучшее качество услуг", - рассказал Криклий.
Также министр инфраструктуры надеется, что Верховная Рада примет законопроект, который позволит отделением "Укрпочты" заниматься финансовыми услугами.
"Укрпочта" расширит перечень своих возможностей и предложений финансовых, которые будут предоставлять. Это будут и мобильные банковские отделения, и магазинчик, и связь с внешним миром", - сказал Криклий.
"Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через 12 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.
- Напомним, 15 сентября генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что новое украинское правительство должно решить вопрос о продаже компании частному инвестору.
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