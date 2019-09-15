Гендиректор "Укрпочты" предлагает ее приватизировать
Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .
"Решить вопрос пенсионного тарифа, позволить нам открывать банковские счета и приватизировать", - заявил Смелянский в субботу, 14 сентября 2019 года, рассказывая о предложениях развития компании, с которыми он обращается к правительству Алексея Гончарука.
Он добавил, что "Укрпочта" всегда будет выполнять обязательства по доставке корреспонденции как член Всемирного почтового союза.
В мае Смелянский заявил о намерениях продать здание Главпочтамта в Киеве, а также сортировочные центры и офисы компании в областных центрах. По его словам, компания "охотно продаст историческое здание в центре Киева" и переедет в более компактное здание в другом районе города. Впрочем, для продажи имущества компания должна получить разрешение правительства, поскольку пока не имеет на это права.
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