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Espreso.tvОбществоГендиректор "Укрпочты" предлагает ее приватизировать

Гендиректор "Укрпочты" предлагает ее приватизировать

Новое украинское правительство должно решить вопрос о продаже "Укрпочты" частному инвестору, считает генеральный директор компании Игорь Смелянский

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

"Решить вопрос пенсионного тарифа, позволить нам открывать банковские счета и приватизировать", - заявил Смелянский в субботу, 14 сентября 2019 года, рассказывая о предложениях развития компании, с которыми он обращается к правительству Алексея Гончарука.

Он добавил, что "Укрпочта" всегда будет выполнять обязательства по доставке корреспонденции как член Всемирного почтового союза.

В мае Смелянский заявил о намерениях продать здание Главпочтамта в Киеве, а также сортировочные центры и офисы компании в областных центрах. По его словам, компания "охотно продаст историческое здание в центре Киева" и переедет в более компактное здание в другом районе города. Впрочем, для продажи имущества компания должна получить разрешение правительства, поскольку пока не имеет на это права.

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