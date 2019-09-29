В Киеве открыли реконструированную Церковь Спаса на Берестове

29 сентября, 2019, 08:19

На склонах Днепра в субботу, 28 сентября 2019 года, после восстановления открыта одна из почти забытых киевлянами, давно закрытая на вход - церковь Спаса на Берестове, входящей в ансамбль Киево-Печерской лавры

Храм является одним из древнейших сооружений столицы и включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Рядом с ним также упорядочено старинные валы Киевской крепости, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Вечерний Киев .

Масштабные работы начали в 2017 году предусматривали реставрацию храма и территории вокруг него, а также проведение комплекса консервационных и реставрационных работ. Это позволило сохранить все аутентичные фрагменты памятника, а также фрески эпохи Петра Могилы, составляющих особую ценность.

"На площади почти 1 га установлено новое освещение, пандусы, подсветка, новые нетрадиционные садовые скамейки и элементы декора в виде камней, засеяно и подживлено специальную траву для футбольных полей, создана прекрасная смотровая площадка, где можно любоваться видами Киева, несколько современно декорированных лестницы на вал. Но главное, что наконец удалось спасти церковь Спаса на Берестове ", - говорит начальник отдела Национального Киево-Печерского историко-архитектурного заповедника, кандидат искусствоведения Алина Кондратюк.

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Долгие годы здесь существовали проблемы с проводкой, намокание храма через кровлю, окна. С мокрыми фундаментами исторической церкви проблемы начались еще с конца XVII века, когда возвели оборонительные валы Киевской крепости и никто тогда не подумал о сохранении древнего сооружения. В XX веке валы немного отодвинули, чтобы спасти церковь, но кардинально проблему не решили.

"Сейчас проведена огромная работа по устройству подземных инженерных коммуникаций по отводу от фундаментов почвенной и дождевой воды. Полностью реставрировали медную кровлю, стоки, окна, сделали внешнюю реставрацию, установили видеонаблюдение, подсветку храма. Но в интерьерах церкви имеют еще состояться научно реставрационные работы. Это второй этап, на который потребуются значительные средства. Сейчас проведено только работы по консервации фресок. Увидеть церковь Спаса на Берестове с середины можно будет во время экскурсий, которые начнутся уже с 29 сентября ", - добавила Кондратюк.

Справка

Построена в конце XI века церковь пострадала несколько раз от землетрясения 1230, во время монгольского нашествия, часть плинфы была разобрана киевлянами в древние времена. В XVII веке, в эпоху Петра Могилы, при восстановлении храма использовали лишь часть древних стен, которые еще оставались. Но точно известно, что в давние времена церковь Спаса на Берестове была больше по размерам. Поэтому настоящие абрисы фундаментов сейчас было обозначено кирпичом.