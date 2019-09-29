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Espreso.tvМирВ Австрии состоялись досрочные парламентские выборы: результаты экзит-пола

В Австрии состоялись досрочные парламентские выборы: результаты экзит-пола


фото: ukrinform.ua
На досрочных парламентских выборах в Австрии побеждает "Австрийская народная партия" во главе с экс-премьером Себастьяном Курцем

Об этом сообщает "Укринформ" .

Согласно результатам экзит-пола, партия набирает 39% голосов - на 5% больше, чем предсказывали последние соцопросы. Лидер партии Курц, которому будет поручено президентом формировать коалицию, очевидно, снова вернется в кресло канцлера.

На втором месте левоцентристская "Социал-демократическая партия Австрии" (SPÖ) с 23% голосов. На третьей позиции оказалась правопопулистская и пророссийская "Австрийская партия свободы" (FPÖ) с 17%. Также проходит в нижнюю палату парламента либеральная партия "Новая Австрия" (NEOS), которая набирает 8% (на выборах 2017 года было 5,3%).

В парламент возвращается партия "Зеленые", которая на прошлых выборах не преодолела 4% проходной барьер, набрав 3,8%. На нынешних досрочных выборах "Зеленые" получают 12%.

Сразу после экзит-пола, с закрытием последних избирательных участков произошло и объявление австрийским общественным телерадиовещателей ORF первых результатов так называемой "экстраполяции" - приблизительного прогноза общего результата волеизъявления на основе существующих частичных расчетов и с учетом прошлых тенденций.

Результаты следующие: "Австрийская народная партия" - 37,2%, "Социал-демократическая партия Австрии" - 22%, "Австрийская партия свободы" - 16%, "Зеленые" - 14,3%, NEOS - 7,4%. Другие партии не преодолевают 4% барьер.

Предварительные результаты выборов объявит 29 сентября около 20:00-21:00 (по Вене) министр внутренних дел Австрии Вольфганг Пешорн как председатель федеральной избирательной комиссии.

  • 28 мая, президент Австрии Александер ван дер Беллен отправил правительство канцлера Себастьяна Курца в отставку. Это произошло на фоне правительственного кризиса, возникшего после публикации видео, на котором бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общается с россиянкой Еленой Макаровой, которая предлагает ему деньги и поддержку на выборах в обмен на государственные контракты.
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