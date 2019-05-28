Президент Австрии отправил правительство Курца в отставку

28 мая, 2019, 13:41

Во вторник, 28 мая, президент Австрии Александер ван дер Беллен отправил правительство канцлера Себастьяна Курца в отставку

Его обязанности временно будет исполнять министр финансов Хартвиг Легер, сообщает APA.

Все остальные члены правительства продолжат исполнять обязанности до назначения временного кабмина.

Ранее сообщалось, что парламент Австрии вынес Курц вотум недоверия.

Это произошло на фоне правительственного кризиса, возникшего после публикации видео, на котором бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общается с россиянкой Еленой Макаровой, которая предлагает ему деньги и поддержку на выборах в обмен на государственные контракты.