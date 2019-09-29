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Espreso.tvОбществоКиевский вокзал передадут в частные руки

Киевский вокзал передадут в частные руки


фото: igotoworld.com
Министерство инфраструктуры вместе с "Укрзализныцей" планируют передать в концессию железнодорожный вокзал Киева

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал 28 сентября 2019 года в интервью Радио Свобода , передает Эспрессо.TV .

"Будет определенный концессионер, у которого будут инвестиционные обязательства. Он вынужден будет вкладывать в этот вокзал. Мы тогда точно отметим в условиях и эскалаторы ко всем платформам", - отметил Криклий.

Также министр добавил, что у него есть идея построить подвижную платформу на втором этаже вокзала, чтобы можно было "поставить багаж и проехать 500-700 м".

По словам Криклия, в прошлом году несмотря на трафик Киевский вокзал понес убытки на 36 млн грн.

"За их трафика они за прошлый год получили 36 млн гривен убытков! И сравнить с любым торговым центром в Киеве. Там невероятные прибыли. (Причины убытков - ред.) ... Коррупция, нерациональное использование, сотрудничество с ФГИУ (Фондом государственного имущества - ред.), где сдаются эти арендные площади странным образом, не самостоятельно ", - добавил министр.

По его словам, концессия будет касаться не только дороги, но и дорог, портов и других сфер, где не справляется государство. Первые концессионные проекты анонсируют уже в этом году.

"Мы на это будем смотреть не только в контексте какой-то сферы, а комплексно, потому что государство - не всегда лучший управленец. И те вопросы, в которых не может справиться, не имеет достаточных результатов финансовых, а демонстрирует убытки, то точно что-то надо менять. И концессия - это, наверное, лучший вариант ", - резюмировал министр.

  • Перед этим стало известно, что при содействии Министерства инфраструктуры на въезде в оккупированный Крым построят легальные автостанции .
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