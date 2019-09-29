"Народный фронт" почтил память замученных в Бабьем Яру

29 сентября, 2019, 17:28

Партия "Народный фронт" в годовщину трагедии в Бабьем Яру почтили память ста тысяч замученных нацистами жертв

Об этом сообщает "Народный фронт" в facebook.

"Склоняем головы перед трагедией ста тысяч замученных в Бабьем Яру. Вечная память", - говорится в заметке.

29 сентября в Украине чтят память погибших в Бабьем Яру.

29-30 сентября 1941 года более 33 тысяч евреев были расстреляны нацистами в Бабьем Яру.

Всего там было казнено более 100 тысяч человек - массовые расстрелы продолжались до освобождения Киева.

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