"Народный фронт" почтил память замученных в Бабьем Яру
29 сентября, 2019, 17:28
Партия "Народный фронт" в годовщину трагедии в Бабьем Яру почтили память ста тысяч замученных нацистами жертв
Об этом сообщает "Народный фронт" в facebook.
"Склоняем головы перед трагедией ста тысяч замученных в Бабьем Яру. Вечная память", - говорится в заметке.
29 сентября в Украине чтят память погибших в Бабьем Яру.
29-30 сентября 1941 года более 33 тысяч евреев были расстреляны нацистами в Бабьем Яру.
Всего там было казнено более 100 тысяч человек - массовые расстрелы продолжались до освобождения Киева.
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