Бабий Яр. 10 фактов о трагедии

29 сентября, 2019, 08:02

29 сентября 1941 года в Бабьем Яру немецкие карательные подразделения начали массовые убийства евреев

Еспресо.TV рассказывает в этой статье о том, что произошло в Бабьем Яру во времена оккупации Киева войсками Адольфа Гитлера.

1. Первый расстрел в Бабьем Яру состоялся 27 сентября 1941 года, когда были убиты 752 пациента психиатрической больницы им. Ивана Павлова. Она была расположена непосредственно у Яра. Точное место расстрела неизвестно.

2. 27-28 сентября на стенах домов, заборах и столбах появились объявления с текстом на украинском, русском и немецком языках. В объявлении говорилось, что все евреи Киева и его окрестностей должны явиться 29 сентября до 8 часов утра на угол Мельникова и Дегтяревской улиц. Люди должны были взять с собой документы, деньги, ценные вещи, а также теплую одежду, белье и пр.

"Кто из евреев не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян", - говорилось в объявлении.

3. Массовые расстрелы продолжались 5 дней, с 29 сентября по 3 октября 1941 года. Затем, в течение двух лет оккупации, в Бабьем Яру расстреливали и хоронили других жертв гитлеровского террора, среди которых были украинские националисты, ромы и советские военнопленные.

4. Точное число жертв остается неизвестным. В 1946 году на Нюрнбергском процессе приводилась оценка - около 100 тысяч погибших. Такие данные были в отчете советской комиссии расследованию нацистских преступлений во время оккупации Киева.

По немецким документам (отчеты карательных подразделений), в первые два дня массовых расстрелов были убиты 33 тысячи евреев.

Памятник убитым в Бабьем Яру детям

5. Расстрелы 29 и 30 сентября в Бабьем Яру выполняла зондеркоманда 4а айзнатцгрупы С под руководством штандартенфюрера СС Пауля Блобеля при поддержке 45-го и 303-го батальонов немецкой полиции.

Зондеркомандами назывались карательные подразделения гитлеровцев, которым было поручено уничтожение евреев, цыган и советских военных комиссаров.

6. В некоторых публицистических статьях является распространенной мифологема о том, что трагедия Бабьего Яра была спровоцирована взрывами на Крещатике, которые произошли в первые дни оккупации.

Действительно, советскими диверсантами 24 сентября 1941 года на Крещатике были взорваны дома, в которых располагались представители оккупационной администрации. Взрывы и пожары продолжались в последующие дни, было уничтожено около 940 жилых и административных зданий. В отчете представителя имперского министерства оккупированных восточных областей от 5 октября 1941 года говорилось, что без крыши над головой остались десятки тысяч людей.

Взрывы на Крещатике были проявлением сталинской тактики "выжженной земли".

Однако, они не могли спровоцировать гитлеровскую акцию уничтожения. Поскольку такие же акции проходили еще с июня 1941 года в сотнях других украинских, белорусских, литовских и латвийских городов. Акция в Бабьем Яру стала одной из крупнейших в этапе геноцида, который получил название "Холокост от пуль".

Если на западе и в центре Европы гитлеровцы уничтожали евреев в гетто и концлагерях, то на востоке Европы была другая тактика - массовые расстрелы.

7. Расстрелы продолжались и после октября 1941 года.

Всего в Бабьем Яру погиб 621 украинский националист. Здесь оборвалась жизнь украинской поэтессы, члена Организации украинских националистов (мельниковцы) Елены Телиги и ее мужа Михаила.

8. С наследием Бабьего Яра связана трагедия, которая произошла в Киеве в 1961 году.

В 1950 году власти приняли решение заполнить Бабий Яр отходами производства Петровских кирпичных заводов для создания плоского рельефа, прокладки через овраг дорог и устройства парка. После перекрытия оврага земляной дамбой началась закачка пульпы.

Дамба не соответствовала нормам безопасности, а пропускная способность дренажной системы была недостаточной.

13 марта 1961 дамба не выдержала нагрузки, и селевой поток высотой до 14 м ушел на Куреневку. Официальные источники сообщали о гибели 145 человек. По распространенным среди киевлян легендам, жертв было больше тысячи.

Памятник жертвам Куреневской трагедии

9. По разным объективным и субъективным причинам в Киеве не создано музея трагедии Бабьего Яра. Однако работа в этом направлении проводится.

В Бабьем Яру и вблизи него сейчас установлено два десятка различных памятников. Среди них - советский памятник жертвам войны, памятник в виде меноры, деревянный крест в память о 621 расстрелянном члене ОУН, памятник расстрелянным в Бабьем Яру детям, памятник жертвам нацизма (с символическим изображением концлагеря ), памятник Елене Телиге, памятник жертвам Куреневской трагедии, памятник подпольщице Тани Маркус, монумент "Цыганская Кибитка".

Памятник "Цыганская кибитка"

10. "Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" уже показал проект мемориала, который они планируют построить в районе Бабьего Яра.

В наблюдательный совет центра входят экс-президент Польши Александр Квасьневский, президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, украинский бизнесмен Виктор Пинчук, российские миллиардеры Герман Хан и Михаил Фридман и другие.

В начале сентября завершилась первая фаза реализации проекта - международное жюри из 165 заявок из 36 стран определило победителя - проект австрийских архитектурных бюро Querkraft Architekten и Kieran Fraser Landscape Design.

Проект мемориала в районе Бабьего Яра

В то же время сопредседатель Ассоциации еврейских организаций и общин Украины Иосиф Зисельс предполагает, что строительство дорогостоящего мемориала в Киеве будут курировать непосредственно из Кремля. Ведь российские бизнесмены, которые вошли в наблюдательный совет проекта, имеют связи с властной верхушкой России.

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В этом видео историк Виталий Нахманович рассказывает о различных проектах мемориализации Бабьего Яра.