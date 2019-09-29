Маск представил корабль Starship для межпланетных полетов

29 сентября, 2019, 16:49

Основатель компании SpaceX Илон Маск провел презентацию нового космического корабля Starship, предназначенного для многократных межпланетных пилотируемых полетов

Об этом сообщает SpaceX в twitter.

Во время прямой трансляции со стартовой площадки SpaceX, Маск рассказал, что корабль поднимется практически на 20 км, проведет в космосе месяц или два, после чего вернется на Землю.

Длина корабля Starship - 50 м, масса, без учета топлива и грузов, около 120 тонн.

Маск объяснил, что посадка Starship представляет собой контролируемое падение, корабль переворачивается незадолго до посадки.

Также Маск подчеркнул, что в будущем по принципу использования космические перелеты должны приблизиться к авиаперелетам, поэтому будущее за аппаратами многоразового использования. Основатель SpaceX заявил, что это сложная задача, но ее нельзя назвать невозможной.

Starship update live now https://t.co/JSD3Bx9MGY - SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019