 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvХай-текМаск представил корабль Starship для межпланетных полетов

Маск представил корабль Starship для межпланетных полетов


фото: twitter
Основатель компании SpaceX Илон Маск провел презентацию нового космического корабля Starship, предназначенного для многократных межпланетных пилотируемых полетов

Об этом сообщает SpaceX в twitter.

Во время прямой трансляции со стартовой площадки SpaceX, Маск рассказал, что корабль поднимется практически на 20 км, проведет в космосе месяц или два, после чего вернется на Землю.

Длина корабля Starship - 50 м, масса, без учета топлива и грузов, около 120 тонн.

Маск объяснил, что посадка Starship представляет собой контролируемое падение, корабль переворачивается незадолго до посадки.

Также Маск подчеркнул, что в будущем по принципу использования космические перелеты должны приблизиться к авиаперелетам, поэтому будущее за аппаратами многоразового использования. Основатель SpaceX заявил, что это сложная задача, но ее нельзя назвать невозможной.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

29 сентября, 2019 воскресенье

28 сентября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать