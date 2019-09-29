Маск представил корабль Starship для межпланетных полетов
Об этом сообщает SpaceX в twitter.
Во время прямой трансляции со стартовой площадки SpaceX, Маск рассказал, что корабль поднимется практически на 20 км, проведет в космосе месяц или два, после чего вернется на Землю.
Длина корабля Starship - 50 м, масса, без учета топлива и грузов, около 120 тонн.
Маск объяснил, что посадка Starship представляет собой контролируемое падение, корабль переворачивается незадолго до посадки.
Также Маск подчеркнул, что в будущем по принципу использования космические перелеты должны приблизиться к авиаперелетам, поэтому будущее за аппаратами многоразового использования. Основатель SpaceX заявил, что это сложная задача, но ее нельзя назвать невозможной.
Starship update live now https://t.co/JSD3Bx9MGY- SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019
- Напомним, 27 июля космический грузовик Dragon американской компании SpaceX успешно состыковалась с Международной космической станцией.
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