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Espreso.tvХай-текКосмический грузовик SpaceX Dragon состыковался с МКС

Космический грузовик SpaceX Dragon состыковался с МКС


фото: twitter
Космический грузовик Dragon американской компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией

Об этом сообщает Национальное аэрокосмическое агентство США в twitter.

Вместе с материалами для 250 научных экспериментов Dragon доставил на МКС астронавтам пищу.

Корабль также привез на МКС 3D-принтер, с помощью которого космонавты будут исследовать возможность производства человеческих органов, в частности капиллярных структур. На Земле их трудно создать из-за земного притяжения.

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