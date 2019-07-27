Космический грузовик SpaceX Dragon состыковался с МКС

27 июля, 2019, 22:49

Космический грузовик Dragon американской компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией

Об этом сообщает Национальное аэрокосмическое агентство США в twitter.

Вместе с материалами для 250 научных экспериментов Dragon доставил на МКС астронавтам пищу.

Корабль также привез на МКС 3D-принтер, с помощью которого космонавты будут исследовать возможность производства человеческих органов, в частности капиллярных структур. На Земле их трудно создать из-за земного притяжения.

Two days after its launch, @SpaceX 's #Dragon cargo spacecraft was installed on the Earth-facing side of the @Space_Station ' s Harmony module at 12:01 pm ET. Learn about the more than 5,000 pounds of cargo that just arrived to our orbiting laboratory : https://t.co/8HvrxMRqGA pic.twitter.com/xAD75YYFF8 - NASA (@NASA) July 27, 2019