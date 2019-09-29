Госдеп ускорил расследование "почтового" дела Клинтон

29 сентября, 2019, 10:35

Государственный департамент Соединенных Штатов активизировал расследование дела об использовании Хиллари Клинтон личной почты для служебной переписки во время ее пребывания в должности госсекретаря в 2009-2013 годах

Служба дипломатической безопасности Госдепа в августе снова начала связываться с чиновниками, которые контактировали с Клинтон, сообщив им о возможной ответственности за недавно обнаруженные инциденты с безопасностью. Служба уже общалась с 130 лицами, передает Еспресо.TV со ссылкой на The Washington Post.

Расследование началось полтора года назад, но вскоре представители службы перестали обращаться к экс-сотрудникам ведомства.

Как объясняет The Washington Post, сотрудникам не грозит уголовное преследование, однако, по мнению многих, результаты расследования могут навредить их репутации.

Бывшие чиновники из администрации бывшего президента США Барака Обамы охарактеризовали это как "чрезвычайно агрессивное преследование" со стороны действующей власти.

Со своей стороны в Госдепартаменте изданию заявили, что действуют со стандартным протоколом расследования, которое началось еще при президентстве Обамы.

"Это не имеет никакого отношения к тому, кто находится в Белом доме. Речь идет о времени, которое необходимо для того, чтобы миллионы электронных писем - это около трех с половиной лет", - заявили газете в ведомстве.