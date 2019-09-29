28 сентября на фронте: с российской стороны - 23 обстрела вблизи 12 городов и поселков
Об этом говорится в информационном строительстве по состоянию на 07:00 утра воскресенья 29 сентября, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - отмечают военные.
Оккупанты, в частности, вели огонь вблизи следующих 12 населенных пунктов:
Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
Лебединского и Павлополя - с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
Водяного - из гранатометов различных систем;
Новотроицкого - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Новогнатовки - из стрелкового оружия;
Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
Новгородского - из миномета 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
Троицкого - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
Новотошковского - из минометов калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;
станции Кондрашевская - из миномета калибра 82 мм;
Луганского - из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
За минувшие сутки потери в результате обстрелов с нашей стороны не было.
С начала текущих суток, то есть уже 29 сентября, российско-террористические войска трижды нарушили режим прекращения огня:
неподалеку Новотроицкого - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
вблизи Павлополя- из стрелкового оружия;
вблизи Майского - из миномета калибра 82 мм, а также из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
- Напомним, 27 сентября в бою с россиянами потерял свою жизнь старший лейтенант Нацгвардии, майдановец Александр Маркив .
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