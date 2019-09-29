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Espreso.tvОбщество28 сентября на фронте: с российской стороны - 23 обстрела вблизи 12 городов и поселков

28 сентября на фронте: с российской стороны - 23 обстрела вблизи 12 городов и поселков

В субботу, 28 сентября 2019 года, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в информационном строительстве по состоянию на 07:00 утра воскресенья 29 сентября, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - отмечают военные.

Оккупанты, в частности, вели огонь вблизи следующих 12 населенных пунктов:

Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Лебединского и Павлополя - с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

Водяного - из гранатометов различных систем;

Новотроицкого - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Новогнатовки - из стрелкового оружия;

Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Новгородского - из миномета 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Троицкого - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

Новотошковского - из минометов калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;

станции Кондрашевская - из миномета калибра 82 мм;

Луганского - из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потери в результате обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток, то есть уже 29 сентября, российско-террористические войска трижды  нарушили режим прекращения огня:

неподалеку Новотроицкого - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Павлополя- из стрелкового оружия;

вблизи Майского - из миномета калибра 82 мм, а также из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

  • Напомним, 27 сентября в бою с россиянами потерял свою жизнь старший лейтенант Нацгвардии, майдановец Александр Маркив .
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