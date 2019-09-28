В бою с россиянами погиб старший лейтенант Нацгвардии Александр Маркив
28 сентября, 2019, 14:40
Вчера, 27 сентября 2019 года, в зоне проведения операции Объединенных сил погиб старший лейтенант, военнослужащий Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины Александр Маркив
Об этом информирует Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.
"27 сентября в зоне проведения ООС в бою с российско-террористическими вооруженными формированиями героически погиб старший лейтенант Национальной гвардии Украины Александр Маркив. Он храбро воевал и погиб, защищая украинский народ", - говорится в сообщении.
В подразделении отмечают, что Александр Маркив участвовал в Революции Достоинства, воевал в зоне АТО/ООС в рядах ВСУ, а позже - Нацгвардии, пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования.
Без отца и мужа остались маленький сын и жена.
О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.
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