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Espreso.tvОбществоВ бою с россиянами погиб старший лейтенант Нацгвардии Александр Маркив

В бою с россиянами погиб старший лейтенант Нацгвардии Александр Маркив

Вчера, 27 сентября 2019 года, в зоне проведения операции Объединенных сил погиб старший лейтенант, военнослужащий Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины Александр Маркив

Об этом информирует Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

"27 сентября в зоне проведения ООС в бою с российско-террористическими вооруженными формированиями героически погиб старший лейтенант Национальной гвардии Украины Александр Маркив. Он храбро воевал и погиб, защищая украинский народ", - говорится в сообщении.

В подразделении отмечают, что Александр Маркив участвовал в Революции Достоинства, воевал в зоне АТО/ООС в рядах ВСУ, а позже - Нацгвардии, пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования.

Без отца и мужа остались маленький сын и жена.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

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