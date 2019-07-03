Зозуля подписал контракт с испанским клубом

3 июля, 2019, 12:52

Украинский футболист Роман Зозуля заключил новый контракт с испанским "Альбасете"

Об этом сообщает "Альбасете" в twitter.

Зозуля продлил контракт с испанским клубом до 2021 года. 29-летний украинец решил остаться в "Альбасете", с которым не смог пробиться в высший дивизион чемпионата Испании по итогам прошлого сезона. Команда проиграла в плей-офф за выход в Примеру "Мальорке".

Роман Зозуля в прошлом сезоне принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.

| Zozulia sigue siendo del Alba.



El delantero ucraniano renueva su contrato y defenderá nuestro escudo hasta junio de 2021. https://t.co/eFzOBZEVfT # Zozulia2021 pic.twitter.com/HhRJ8t8krA - Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 3 июля 2019