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Espreso.tvСпортЗозуля подписал контракт с испанским клубом

Зозуля подписал контракт с испанским клубом


фото: marca
Украинский футболист Роман Зозуля заключил новый контракт с испанским "Альбасете"

Об этом сообщает "Альбасете" в twitter.

Зозуля продлил контракт с испанским клубом до 2021 года. 29-летний украинец решил остаться в "Альбасете", с которым не смог пробиться в высший дивизион чемпионата Испании по итогам прошлого сезона. Команда проиграла в плей-офф за выход в Примеру "Мальорке".

Роман Зозуля в прошлом сезоне принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.

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