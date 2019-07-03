Зозуля подписал контракт с испанским клубом
3 июля, 2019, 12:52
Украинский футболист Роман Зозуля заключил новый контракт с испанским "Альбасете"
Об этом сообщает "Альбасете" в twitter.
Зозуля продлил контракт с испанским клубом до 2021 года. 29-летний украинец решил остаться в "Альбасете", с которым не смог пробиться в высший дивизион чемпионата Испании по итогам прошлого сезона. Команда проиграла в плей-офф за выход в Примеру "Мальорке".
Роман Зозуля в прошлом сезоне принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.
| Zozulia sigue siendo del Alba.- Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 3 июля 2019
El delantero ucraniano renueva su contrato y defenderá nuestro escudo hasta junio de 2021. https://t.co/eFzOBZEVfT # Zozulia2021 pic.twitter.com/HhRJ8t8krA
- Напомним, 3 июля стало известно, что Роман Зозуля может остаться в испанском клубе "Альбасете".
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