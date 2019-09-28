28 сентября, 2019, 20:50

Украинский футболист Андрей Ярмоленко признан лучшим игроком матча чемпионата Англии между "Вест Хэмом" и "Борнмутом"

Об этом сообщает WhoScored.

Ярмоленко получил оценку 7,8. Столько же у его одноклубника Деклана Райса, однако лучшим футболистом встречи был признан именно украинец.

Ярмоленко за матч дважды пробил по воротам, забил один гол, отдал 39 точных из 43 передач (91%), сделал 55 касаний мяча, выиграл одну верховую дуэль и провел три из трех удачных отборов.

Всего в нынешнем сезоне 29-летний вингер забил 3 гола в шести матчах.