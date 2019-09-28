 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЯрмоленко признан лучшим игроком матча чемпионата Англии

Ярмоленко признан лучшим игроком матча чемпионата Англии


фото: REUTERS
Украинский футболист Андрей Ярмоленко признан лучшим игроком матча чемпионата Англии между "Вест Хэмом" и "Борнмутом"

Об этом сообщает WhoScored.

Ярмоленко получил оценку 7,8. Столько же у его одноклубника Деклана Райса, однако лучшим футболистом встречи был признан именно украинец.

Ярмоленко за матч дважды пробил по воротам, забил один гол, отдал 39 точных из 43 передач (91%), сделал 55 касаний мяча, выиграл одну верховую дуэль и провел три из трех удачных отборов.

Всего в нынешнем сезоне 29-летний вингер забил 3 гола в шести матчах.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

28 сентября, 2019 суббота

больше новостей

28 сентября, 2019 суббота

27 сентября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать