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Espreso.tvОбществоВ Умань уже прибыли 25 тыс. паломников-хасидов

В Умань уже прибыли 25 тыс. паломников-хасидов


фото: dpsu.gov.ua
В Умань на празднование Рош-ха-Шана прибыло около 25 тыс. паломников-хасидов

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Паломники массово продолжают прибывать в Украину, ведь 29 сентября ортодоксальные евреи отмечают юбилейный 5780-й иудейский Новый год.

Сейчас сотрудники Госпогранслужбы в авиационных пунктах пропуска Киева, Одессы, Винницы, на границе с Польшей, Словакией и Румынией оформили 24 782 паломников.

Отмечается, что с начала прибытия хасидов - с 6 сентября, через границу не пропущено восемь граждан Израиля по разным причинам, в том числе из-за отсутствия необходимых документов и через запрет въезда в Украину еще во время предыдущего визита.

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