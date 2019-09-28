В Умань уже прибыли 25 тыс. паломников-хасидов

28 сентября, 2019, 18:45

В Умань на празднование Рош-ха-Шана прибыло около 25 тыс. паломников-хасидов

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Паломники массово продолжают прибывать в Украину, ведь 29 сентября ортодоксальные евреи отмечают юбилейный 5780-й иудейский Новый год.

Сейчас сотрудники Госпогранслужбы в авиационных пунктах пропуска Киева, Одессы, Винницы, на границе с Польшей, Словакией и Румынией оформили 24 782 паломников.

Отмечается, что с начала прибытия хасидов - с 6 сентября, через границу не пропущено восемь граждан Израиля по разным причинам, в том числе из-за отсутствия необходимых документов и через запрет въезда в Украину еще во время предыдущего визита.