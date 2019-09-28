В Умань уже прибыли 25 тыс. паломников-хасидов
28 сентября, 2019, 18:45
В Умань на празднование Рош-ха-Шана прибыло около 25 тыс. паломников-хасидов
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Паломники массово продолжают прибывать в Украину, ведь 29 сентября ортодоксальные евреи отмечают юбилейный 5780-й иудейский Новый год.
Сейчас сотрудники Госпогранслужбы в авиационных пунктах пропуска Киева, Одессы, Винницы, на границе с Польшей, Словакией и Румынией оформили 24 782 паломников.
Отмечается, что с начала прибытия хасидов - с 6 сентября, через границу не пропущено восемь граждан Израиля по разным причинам, в том числе из-за отсутствия необходимых документов и через запрет въезда в Украину еще во время предыдущего визита.
- Ранее сообщалось, что в Украине ожидают прибытия 20 тыс хасидов.
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