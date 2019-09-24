В Украине ожидают прибытия 20 тысяч хасидов

24 сентября, 2019, 14:55

Пограничники готовы к встрече хасидов: завтра Украина ожидает до 20 тысяч паломников

Об этом сообщает пресс служба ГПСУ в Facebook.

Отмечается, что в настоящее время пограничники оформили около 250 паломников. А самые большие группы хасидов ожидаются 25, 26 и 27 сентября. В частности от среды в аэропорт "Борисполь" должны прибыть чартерными рейсами в 17 000 паломников. В аэропортах Одессы и Винницы - до 3 тысяч паломников.

В 2019 году Рош ха-Шана приходится на вечер 29 сентября. На этот раз ортодоксальные евреи отмечают юбилейный 5780-й Новый год. Праздник продлится два дня к вечеру 1 октября.