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Espreso.tvСпортУсика признали лучшим иностранным боксером года в Великобритании

Усика признали лучшим иностранным боксером года в Великобритании


фото: BoxingScene
В Великобритании украинца Александра Усика назвали лучшим иностранным боксером года

Об этом сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Александр Усик получил награду лучшему иностранному боксеру года в Великобритании.

Украинец получил почетное звание по версии Британского боксерского совета.

Лучшим британским боксером был признан Каллум Смит, выступающий в среднем весе (до 72,6 кг).

  • 26 сентября стало известно, что украинский боксер Александр Усик встретится с победителем боя-реванша между чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Энди Руисом из США и британцем Энтони Джошуа.

 

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