Усика признали лучшим иностранным боксером года в Великобритании
28 сентября, 2019, 18:01
В Великобритании украинца Александра Усика назвали лучшим иностранным боксером года
Об этом сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing.
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Александр Усик получил награду лучшему иностранному боксеру года в Великобритании.
Украинец получил почетное звание по версии Британского боксерского совета.
Лучшим британским боксером был признан Каллум Смит, выступающий в среднем весе (до 72,6 кг).
- 26 сентября стало известно, что украинский боксер Александр Усик встретится с победителем боя-реванша между чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Энди Руисом из США и британцем Энтони Джошуа.
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