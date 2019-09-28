Усика признали лучшим иностранным боксером года в Великобритании

28 сентября, 2019, 18:01

В Великобритании украинца Александра Усика назвали лучшим иностранным боксером года

Об этом сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Александр Усик получил награду лучшему иностранному боксеру года в Великобритании.

Украинец получил почетное звание по версии Британского боксерского совета.

Лучшим британским боксером был признан Каллум Смит, выступающий в среднем весе (до 72,6 кг).