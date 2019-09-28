Россияне заявляют, что отставка Волкера "затянет реализацию Минских договоренностей"
28 сентября, 2019, 11:50
Представители власти РФ считают, что отставка спецпредставителя США по Украине затянет реализацию мирных Минских договоренностей
Об этом заявил председатель международного комитета Совета Федерации России Константин Косачев, передает Еспресо.TV .
По его словам, Волкер "послужил Украине", когда подал в отставку, и своими действиями лишь отложил реализацию Минских договоренностей.
"В этом смысле Курт Волкер сделал медвежью услугу Киеву, своими действиями лишь отложив и затянув реализацию Минских договоренностей всеми заинтересованными сторонам", - написал Косачев.
- Напомним, по данным CNN, спецпредставитель США в Украине Курт Волкер подал в отставку .
- Предварительной причиной названо его участие в так называемом телефонном скандале, который возник после того как было обнародовано расшифровку беседы Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
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