Россияне заявляют, что отставка Волкера "затянет реализацию Минских договоренностей"

28 сентября, 2019, 11:50

Представители власти РФ считают, что отставка спецпредставителя США по Украине затянет реализацию мирных Минских договоренностей

Об этом заявил председатель международного комитета Совета Федерации России Константин Косачев, передает Еспресо.TV .

По его словам, Волкер "послужил Украине", когда подал в отставку, и своими действиями лишь отложил реализацию Минских договоренностей.

"В этом смысле Курт Волкер сделал медвежью услугу Киеву, своими действиями лишь отложив и затянув реализацию Минских договоренностей всеми заинтересованными сторонам", - написал Косачев.