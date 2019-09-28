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Espreso.tvОбществоРоссияне заявляют, что отставка Волкера "затянет реализацию Минских договоренностей"

Россияне заявляют, что отставка Волкера "затянет реализацию Минских договоренностей"


фото: tonkosti.ru
Представители власти РФ считают, что отставка спецпредставителя США по Украине затянет реализацию мирных Минских договоренностей

Об этом заявил председатель международного комитета Совета Федерации России Константин Косачев, передает Еспресо.TV .

По его словам, Волкер "послужил Украине", когда подал в отставку, и своими действиями лишь отложил реализацию Минских договоренностей.

"В этом смысле Курт Волкер сделал медвежью услугу Киеву, своими действиями лишь отложив и затянув реализацию Минских договоренностей всеми заинтересованными сторонам", - написал Косачев.

  • Напомним, по данным CNN, спецпредставитель США в Украине Курт Волкер подал в отставку .
  • Предварительной причиной названо его участие в так называемом телефонном скандале, который возник после того как было обнародовано расшифровку беседы Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
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