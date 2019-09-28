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Espreso.tvОбщество"Укрзализныця" собирается закрыть три станции в Одесской области

"Укрзализныця" собирается закрыть три станции в Одесской области


фото: railinsider.com.ua
Грузовые железнодорожные станции "Березовка" и "Рауховка", а также станция "Дзинилор" Килийского района в ближайшее время могут быть закрыты

Об этом стало известно во время селекторных совещаний в местной райадминистрации, передает Еспресо.TV со ссылкой на местную газету Думская.net .

Причиной, по которой "Укрзализныця" планирует закрыть станции, стало уменьшение грузопотока в данных локациях. Однако на местах уверяют, что это имеет свое объяснение: с июля текущего года был введен дополнительный сбор в размере 7 тыс.грн за каждый вагон, что значительно уменьшило количество желающих пользоваться такими услугами.

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Эти факторы привели к уменьшению пользователей грузовых перевозок железнодорожным транспортом, что отразилось на местных аграриям, которые из-за введения нового сбора были вынуждены переключиться на отгрузку продукции с помощью автотранспорта.

В связи с этим местные власти готовит обращение в областной совет с просьбой к депутатам заступиться за них и не допустить закрытия железнодорожных станций.

  • Напомним, в "Укрзализныце" посчитали, сколько средств им нужно для новой реализации стратегии развития.
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