Основанный украинцем стартап запустит космический аппарат на Луну
28 сентября, 2019, 21:55
Основанная украинцем Павлом Танасюком компания Spacebit готовится в 2021 году запустить космический аппарат на Луну
Об этом говорится в совместном заявлении Spacebit и американской компании Astrobotic, сообщает НВ.
"Мы запускаем первый коммерческий груз на поверхность Луны из Великобритании. Мы работаем над этим уже несколько лет. Мы прошли предварительную проверку дизайна и критическую оценку. Теперь у нас все готово к полету", - заявил Танасюк.
Цель миссии - исследование лунной поверхности, пещер и поиск полезных ископаемых.
"Мы верим, что сможем стать одной из немногих коммерческих компаний, которые действительно зарабатывают деньги", - убежден Танасюк.
Astrobotiс является одной из нескольких компаний, избранных NASA для доставки грузов на Луну.
- Напомним, 8 сентября неудачей завершилась попытка индийской автоматической межпланетной станции "Чандраян-2" прилуниться в районе южного полюса спутника Земли.
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