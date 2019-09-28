Основанный украинцем стартап запустит космический аппарат на Луну

28 сентября, 2019, 21:55

Основанная украинцем Павлом Танасюком компания Spacebit готовится в 2021 году запустить космический аппарат на Луну

Об этом говорится в совместном заявлении Spacebit и американской компании Astrobotic, сообщает НВ.

"Мы запускаем первый коммерческий груз на поверхность Луны из Великобритании. Мы работаем над этим уже несколько лет. Мы прошли предварительную проверку дизайна и критическую оценку. Теперь у нас все готово к полету", - заявил Танасюк.

Цель миссии - исследование лунной поверхности, пещер и поиск полезных ископаемых.

"Мы верим, что сможем стать одной из немногих коммерческих компаний, которые действительно зарабатывают деньги", - убежден Танасюк.

Astrobotiс является одной из нескольких компаний, избранных NASA для доставки грузов на Луну.