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Espreso.tvХай-текОснованный украинцем стартап запустит космический аппарат на Луну

Основанный украинцем стартап запустит космический аппарат на Луну


фото: ASTROBOTIC
Основанная украинцем Павлом Танасюком компания Spacebit готовится в 2021 году запустить космический аппарат на Луну

Об этом говорится в совместном заявлении Spacebit и американской компании Astrobotic, сообщает НВ.

"Мы запускаем первый коммерческий груз на поверхность Луны из Великобритании. Мы работаем над этим уже несколько лет. Мы прошли предварительную проверку дизайна и критическую оценку. Теперь у нас все готово к полету", - заявил Танасюк.

Цель миссии - исследование лунной поверхности, пещер и поиск полезных ископаемых.

"Мы верим, что сможем стать одной из немногих коммерческих компаний, которые действительно зарабатывают деньги", - убежден Танасюк.

Astrobotiс является одной из нескольких компаний, избранных NASA для доставки грузов на Луну.

  • Напомним, 8 сентября неудачей завершилась попытка индийской автоматической межпланетной станции "Чандраян-2" прилуниться в районе южного полюса спутника Земли.

 

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