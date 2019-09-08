 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирИндийский космический корабль не смог сесть на Луну

Индийский космический корабль не смог сесть на Луну


фото: ndtv.com
Неудачей завершилась попытка индийской автоматической межпланетной станции "Чандраян-2" прилуниться в районе южного полюса спутника Земли

Спусковой модуль "Чандраяна-2" сблизился с Луной в штатном режиме. Сбой произошел 7 сентября 2019 года примерно в 2,1 км от поверхности спутника, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на ВВС .

Связь с космическим аппаратом была потеряна за считанные секунды до касания поверхности Луны.

Индия могла стать четвертой страной, чей аппарат совершил мягкую посадку на Луну, и первой, кому удалось это сделать в районе ее неизведанного южного полюса.

  • "Чандраян-2" вышел на орбиту Луны 20 августа . Вчера утром по индийскому времени посадочный модуль "Викрам" должен был осуществить контролируемый спуск на поверхность Луны.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 сентября, 2019 воскресенье

7 сентября, 2019 суббота

больше новостей

8 сентября, 2019 воскресенье

7 сентября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать