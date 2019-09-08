Индийский космический корабль не смог сесть на Луну
8 сентября, 2019, 08:51
Неудачей завершилась попытка индийской автоматической межпланетной станции "Чандраян-2" прилуниться в районе южного полюса спутника Земли
Спусковой модуль "Чандраяна-2" сблизился с Луной в штатном режиме. Сбой произошел 7 сентября 2019 года примерно в 2,1 км от поверхности спутника, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на ВВС .
Связь с космическим аппаратом была потеряна за считанные секунды до касания поверхности Луны.
Индия могла стать четвертой страной, чей аппарат совершил мягкую посадку на Луну, и первой, кому удалось это сделать в районе ее неизведанного южного полюса.
- "Чандраян-2" вышел на орбиту Луны 20 августа . Вчера утром по индийскому времени посадочный модуль "Викрам" должен был осуществить контролируемый спуск на поверхность Луны.
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