Индийский космический корабль не смог сесть на Луну

8 сентября, 2019, 08:51

Неудачей завершилась попытка индийской автоматической межпланетной станции "Чандраян-2" прилуниться в районе южного полюса спутника Земли

Спусковой модуль "Чандраяна-2" сблизился с Луной в штатном режиме. Сбой произошел 7 сентября 2019 года примерно в 2,1 км от поверхности спутника, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на ВВС .

Связь с космическим аппаратом была потеряна за считанные секунды до касания поверхности Луны.

Индия могла стать четвертой страной, чей аппарат совершил мягкую посадку на Луну, и первой, кому удалось это сделать в районе ее неизведанного южного полюса.