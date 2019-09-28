На Львовщине завершились масштабные международные учения с участием военных НАТО

28 сентября, 2019, 19:49

Во Львовской области завершились международные военные учения Rapid Trident-2019, в которых принимали участие представители 14 стран мира

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Учения Rapid Trident-2019 проходили в Международном центре миротворчества и безопасности в селе Старичи Львовской области и продолжались с 13 до 28 сентября.

В учениях приняли участие более 3600 военнослужащих из 14 стран мира и 600 единиц военной техники. В рамках учений использовалась система имитационного моделирования.

В этом году участниками «Rapid Trident-2019" также стали пограничники отдела пограничной комендатуры быстрого реагирования Сумского отряда Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Основной целью учений было изучение опыта ведения боевых действий по стандартам НАТО. Для пограничников главной задачей стало повышение уровня взаимодействия с другими подразделениями сектора обороны при решении кризисных ситуаций на определенном участке государственной границы. Все элементы учений проходили в условиях, максимально приближенных к боевым.