 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Львовщине начались украинского-американских учений "Rapid Trident-2019"

На Львовщине начались украинского-американских учений "Rapid Trident-2019"

16 сентября на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного состоялась официальная церемония открытия украинского-американских командно-штабных учений с привлечением войск "Rapid Trident-2019" ( "Стремительный трезубец-2019")

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В этом году к учениям привлекли более 3500 человек из 14 стран мира. Кроме Украины и США, к учениям привлечены военнослужащие из Канады, Болгарии, Грузии, Италии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Турции и Великобритании. Крупнейшие иностранные контингенты - от армий США и Канады.

Подавляющее большинство украинских военнослужащих имеют опыт участия в боевых действиях в районе проведения АТО / ООС на территории Донецкой и Луганской областей.

Целью «Rapid Trident-2019» является повышение уровня совместимости между подразделениями и штабами Вооруженных Сил Украины, США, других государств-членов и партнеров НАТО.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

16 сентября, 2019 понедельник

15 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать