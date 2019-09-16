На Львовщине начались украинского-американских учений "Rapid Trident-2019"

16 сентября, 2019, 12:54

16 сентября на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного состоялась официальная церемония открытия украинского-американских командно-штабных учений с привлечением войск "Rapid Trident-2019" ( "Стремительный трезубец-2019")

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В этом году к учениям привлекли более 3500 человек из 14 стран мира. Кроме Украины и США, к учениям привлечены военнослужащие из Канады, Болгарии, Грузии, Италии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Турции и Великобритании. Крупнейшие иностранные контингенты - от армий США и Канады.

Подавляющее большинство украинских военнослужащих имеют опыт участия в боевых действиях в районе проведения АТО / ООС на территории Донецкой и Луганской областей.

Целью «Rapid Trident-2019» является повышение уровня совместимости между подразделениями и штабами Вооруженных Сил Украины, США, других государств-членов и партнеров НАТО.