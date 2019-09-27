 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСын Шефира работает помощником нардепа от "Слуги народа"

Сын Шефира работает помощником нардепа от "Слуги народа"

Сын первого помощника президента Сергея Шефира работает помощником народного депутата от "Слуги народа" Юрия Киселя

Об этом сообщают журналисты проекта Радио Свобода "Ньюзрум ".

Как говорится на сайте Верховной Рады, Никита Шефир оформлен по срочному трудовому договору на постоянной основе.

В этом году он окончил факультет международного бизнеса Института международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко.

Во время президентских выборов Шефир работал в команде Зеленского.

Кисель попал в Верховную Раду 9-го созыва под 43 номером в списке партии Слуга народа.

Сейчас он является председателем комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры и имеет четырех помощников (одного из срочному трудовому договору на постоянной основе и трех на общественных началах).

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 сентября, 2019 пятница

26 сентября, 2019 четверг

больше новостей

27 сентября, 2019 пятница

26 сентября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать