Сын Шефира работает помощником нардепа от "Слуги народа"

27 сентября, 2019, 07:19

Сын первого помощника президента Сергея Шефира работает помощником народного депутата от "Слуги народа" Юрия Киселя

Об этом сообщают журналисты проекта Радио Свобода "Ньюзрум ".

Как говорится на сайте Верховной Рады, Никита Шефир оформлен по срочному трудовому договору на постоянной основе.

В этом году он окончил факультет международного бизнеса Института международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко.

Во время президентских выборов Шефир работал в команде Зеленского.

Кисель попал в Верховную Раду 9-го созыва под 43 номером в списке партии Слуга народа.

Сейчас он является председателем комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры и имеет четырех помощников (одного из срочному трудовому договору на постоянной основе и трех на общественных началах).