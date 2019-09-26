Нардеп-"слуга народа" Мовчан взял в помощники 24-летнюю танцовщицу, которая "подрабатывает" свадебным администратором - "Ньюзрум"
26 сентября, 2019, 22:47
Депутат по мажоритарке фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан взял себе помощником 24-летнюю танцовщицу и свадебного администратора Валерию Гриценко
Это сообщает проекту Радио Свобода "Ньюзрум".
На сайте парламента есть информация что Гриценко работает у Мовчана по срочному трудовому договору на постоянной основе.
Еще в начале 2019 года Гриценко искала работу организатора мероприятий.
Окончила Харьковскую государственную академию культуры. Она хореограф-постановщик.
Как танцовщица работала в турецких отелях и на лайнере.
Позже Гриценко стала свадебным адмистратором и сейчас, похоже, совмещает эту работу с работой помощницы депутата.
Валерия Гриценко - дочь секретаря кременчугского горсовета Юрия Гриценко.
Напомним, помощником нардепа "слуги народа" Тищенко оказалась 22-летняя модель.
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