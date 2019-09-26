Нардеп-"слуга народа" Мовчан взял в помощники 24-летнюю танцовщицу, которая "подрабатывает" свадебным администратором - "Ньюзрум"

26 сентября, 2019, 22:47

Депутат по мажоритарке фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан взял себе помощником 24-летнюю танцовщицу и свадебного администратора Валерию Гриценко

На сайте парламента есть информация что Гриценко работает у Мовчана по срочному трудовому договору на постоянной основе.

Еще в начале 2019 года Гриценко искала работу организатора мероприятий.

Окончила Харьковскую государственную академию культуры. Она хореограф-постановщик.

Как танцовщица работала в турецких отелях и на лайнере.

Позже Гриценко стала свадебным адмистратором и сейчас, похоже, совмещает эту работу с работой помощницы депутата.

Валерия Гриценко - дочь секретаря кременчугского горсовета Юрия Гриценко.