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Espreso.tvОбществоНардеп-"слуга народа" Мовчан взял в помощники 24-летнюю танцовщицу, которая "подрабатывает" свадебным администратором - "Ньюзрум"

Нардеп-"слуга народа" Мовчан взял в помощники 24-летнюю танцовщицу, которая "подрабатывает" свадебным администратором - "Ньюзрум"


фото: radiosvoboda.org
Депутат по мажоритарке фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан взял себе помощником 24-летнюю танцовщицу и свадебного администратора Валерию Гриценко
Это сообщает проекту Радио Свобода "Ньюзрум".
 
На сайте парламента есть информация что Гриценко работает у Мовчана по срочному трудовому договору на постоянной основе.
 
Еще в начале 2019 года Гриценко искала работу организатора мероприятий.
 
Окончила Харьковскую государственную академию культуры. Она хореограф-постановщик.
 
Как танцовщица работала в турецких отелях и на лайнере.
 
Позже Гриценко стала свадебным адмистратором и сейчас, похоже, совмещает эту работу с работой помощницы депутата.
 
Валерия Гриценко - дочь секретаря кременчугского горсовета Юрия Гриценко.
 
Напомним, помощником нардепа "слуги народа" Тищенко оказалась 22-летняя модель.
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