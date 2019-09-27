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Espreso.tvОбществоСкалецкая ответила на обвинения по закупкам лекарств и пообещала аудит работников МЗ

Скалецкая ответила на обвинения по закупкам лекарств и пообещала аудит работников МЗ

Министр здравоохранения выступила с официальным заявлением, где сказала, что в министерстве по окончании аудита останутся только высокопрофессиональные люди
Она обнародовала заявление на своей странице в Facebook.
 
"Первое - в Минздраве будет проводится аудит. По его результатам лучшие, самые эффективные работники останутся работать на государство и украинский народ. Кто за картинками прячет неэффективность и бездействие - на выход", - написала Скалецкая.
 
Она заявила, что реформа госслужбы заключается в том, чтобы профессиональные чиновники работали на государство и не были политиками и добавила, что ее в этом поддержал премьер-министр Гончарук.
 
"Второе - работа министерства идет в обычном режиме. Внутренняя ссора между одним из моих заместителей и частью коллектива ведомства не влияет на то, чтобы скорая доехала до пациента вовремя, были лекарства, готовились законы. Мы все работаем", - заявила глава Минздрава.
 
Она искренне удивлена тому, что узнает о проблемах через соцсети.
 
"Третье - об обвинениях и информации о лекарствах, приобретении автомобилей скорой помощи и других упреках. Я лично изучаю каждый из пунктов", - отметила Скалецкая.
 
Чиновница добавила, что все, кто работает эффективно на государство и народ Украины, специалист в своем деле - дальше будут работать в команде.
 
"Отдельное внимание - о закупке автомобилей. СБУ сообщило мне, что документы, которые мне предоставили на подпись, имеют признаки коррупции (растраты) на 100 млн гривен. Об этом несколько недель назад я сообщила и департаментам здравоохранения в областях. Есть еще вопросы?" - резюмировала Министерка.
  • Минздрав хочет создать Офис пациента для коммуникации граждан с министерством

 

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