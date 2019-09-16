Минздрав хочет создать Офис пациента для коммуникации граждан с министерством

16 сентября, 2019, 15:47

Скалецкая планирует, что все коммуникации будут осуществляться не через улицу или звонки, а через один структурированный инструмент, "точку входа"

Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы создаем Офис пациента, деятельность которого будет связана с тем, чтобы все обращения, все коммуникации совершались не через улицу, звонки, а через один структурированный инструмент, точку входа. Офис пациента возглавит министр. Также в нем будет секретариат, который будет организовывать его работу. Это будет та точка коммуникации, из которой потом будут выходить все необходимые для пациентов решения, системные изменения ", - сказала она.

По словам Скалецкой, приоритетом работы министерства также будет безопасность пациента, защита его прав.

"Безопасность пациента - это когда есть права и они реализуются. Безопасность пациента обеспечивается организацией, когда в пределах больницы созданы все управленческие условия, когда врачи соблюдают все требования. То есть, безопасность пациента - это соблюдение всех стандартов и протоколов в системе. Это внутренние организационные вопросы и также это создание в целом по стране правил", - сказала она.

Кроме того, министр отметила, что есть перечень прав, которым будет уделяться особое внимание. Речь идет о праве на превентивность заболеваемости, доступность медицинской помощи и другие.

"Вся деятельность в секторе общественного здоровья направлена на превентивность заболеваемости и является реализацией этого права. На сегодня это не только вопрос иммунизации. Это также доступность помощи, не только физическая и географическая, но и финансовая. Эти вещи были составной реформы, они точно не будут упущены. Программа "Доступные лекарства" тоже является частью этого, и задачей новой команды будет анализ того, что мы можем себе позволить и где ее расширить. Следующее - это право получения информации", - сообщила министр.

"Также это информированное согласие, право выбора, в том числе врача, методов профилактики, диагностики. И также право на конфиденциальность, право защищенности. Право на уважение времени пациента (имеется в виду очередь на лечение или оперативное вмешательство). Право на помощь, соответствующую стандартам качества. Речь идет о протоколах, которые нужно обсудить с экспертным сообществом. Право на безопасность, на доступность современных технологий, в частности, это доступность инновационных лекарств. Право на устранение сильной боли, наиболее остро этот вопрос стоит для паллиативных пациентов. Также должно быть уделено максимальное внимание потребностям пациента. Право на жалобу, на возмещение убытков. Этот инструмент есть, но с ним нужно работать", - пояснила Скалецкая.

Министр подчеркнула, что работа над обеспечением таких прав продолжается, и некоторые решения можно воплотить в ближайшее время.

"Мы говорим о том, что эти права есть, и о них нужно заботиться. Некоторые решения государство может воплотить в ближайшее время, другие можно решить в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - добавила она.