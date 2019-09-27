САП допросила Порошенко, - Холодницкий

27 сентября, 2019, 15:59

Служащие Специализированной антикоррупционной прокуратуры допросили экс-президента Петра Порошенко в понедельник, 23 сентябре

Об этом заявил в эфире радио "Новое время" руководитель САП Назар Холодницкий, сообщает Укринформ

"У нас в понедельник был на допросе пятый президент Украины. Мы не делали из этого сенсации. Идет нормальная юридическая работа, без публикации повесток", - сказал Холодницкий.

Он не указал в рамках какого дела проходил допрос.

"Это тайна следствия. Я пытаюсь строить нашу работу, чтобы это была, в первую очередь, работа юридическая, а не пиар", - заявил он.