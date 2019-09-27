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Espreso.tvОбществоСАП допросила Порошенко, - Холодницкий

САП допросила Порошенко, - Холодницкий


фото: golos.ua
Служащие Специализированной антикоррупционной прокуратуры допросили экс-президента Петра Порошенко в понедельник, 23 сентябре
Об этом заявил в эфире радио "Новое время" руководитель САП Назар Холодницкий, сообщает Укринформ.
 
"У нас в понедельник был на допросе пятый президент Украины. Мы не делали из этого сенсации. Идет нормальная юридическая работа, без публикации повесток", - сказал Холодницкий.
 
Он не указал в рамках какого дела проходил допрос.
 
"Это тайна следствия. Я пытаюсь строить нашу работу, чтобы это была, в первую очередь, работа юридическая, а не пиар", - заявил он.
 
Напомним, Петр Порошенко заявил, что другой правоохранительный орган - ГБР, прибегая к политическим преследованиям, идет путем режима Виктора Януковича.
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