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Espreso.tvОбществоПрибегая к политическим преследованиям, ГБР идет путем Януковича, - Порошенко

Прибегая к политическим преследованиям, ГБР идет путем Януковича, - Порошенко


фото: rbc.ua
Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что Государственное бюро расследований, прибегая к политическим преследованиям, идет путем режима Виктора Януковича

Об этом Порошенко заявил в программе "Рандеву", сообщает "5 канал" .

По его словам, следователи ГБР выполняют прихоти соратников беглого президента Януковича, что наносит удар по международной репутации Украины.

"Янукович шел таким путем, которым сейчас идет Государственное бюро расследований. По благословению, я могу так предусматривать, руководителя Офиса президента господина Богдана, близкого партнера господина Портнова, бывшего заместителя администрации Януковича. Это удар по украинской власти и по стране Украина, относительно возвращения политических преследований. Если это будет их выбор - поборемся ", - сказал Порошенко.

Он напомнил, что имеет многолетний опыт пребывания в оппозиции и знает, как противостоять давлению власти.

"Я и моя политическая сила не боимся никого, мы честно смотрим людям в глаза. Я много лет был в оппозиции, и эти мальчики - они не первые, кто хотел посадить Порошенко. Вы очень хорошо помните и 2003-й, и 2004 -й год, и когда на канал были наезды, и в 2007-м, и в 2008-м, и в 2012-м, и в 2013 годах. Ничего у них не получится. У нас есть достаточно механизмов защиты", - убежден Порошенко.

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