Расследование по Burisma не касается сына Байдена, - НАБУ

27 сентября, 2019, 16:50

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена не является фигурантом в расследованиях ведомства

Об этом сообщает пресс служба НАБУ.

"Изменения в составе правления компании Burisma Limited, которые сейчас стали объектом внимания международного сообщества, произошли только в мае 2014 года, поэтому не являются и никогда не были предметом расследования НАБУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бюро расследует деятельность компании лишь в 2010-2012 годах, то есть НАБУ не расследует деятельность компании Burisma за период, когда в ее правление вошел сын Джо Байдена Хантер.

"НАБУ расследует уголовное производство по факту совершения неправомерных действий чиновниками Минэкологии времен президента Януковича при выдаче специальных разрешений на пользование недрами ряду предприятий, учредителем которых является Burisma Limited, а конечным бенефициарным владельцем - экс-министр экологии". - пишет пресс служба ведомства.