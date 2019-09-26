Федерация футбола Испании ошарашила размером штрафа "Барселоне"
26 сентября, 2019, 16:08
Федерация футбола Испании оштрафовала "Барселону" за нарушение трансферных правил на 300 евро
Об этом сообщает Cadena SER .
Федерация футбола Испании наложила на "Барселону" штраф в 300 евро за то, что каталонцы начали вести переговоры с французским форвардом "Атлетико" Гризманном в марте, когда у него еще в силе был действующий контракт с мадридцами.
"Федерация понимает, что символический штраф в 300 евро не будет иметь существенного влияния на соблюдение регламента клубом - с учетом его экономических возможностей, суммы рассматриваемого трансфера и норм регламента", - говорится в заявлении.
- 17 сентября сообщалось, что "Барселоне" грозит штраф в 300 млн евро за переговоры с французом Гризманном, который имел действующий контракт с "Атлетико".
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!