Федерация футбола Испании ошарашила размером штрафа "Барселоне"

26 сентября, 2019, 16:08

Федерация футбола Испании оштрафовала "Барселону" за нарушение трансферных правил на 300 евро

Об этом сообщает Cadena SER .

Федерация футбола Испании наложила на "Барселону" штраф в 300 евро за то, что каталонцы начали вести переговоры с французским форвардом "Атлетико" Гризманном в марте, когда у него еще в силе был действующий контракт с мадридцами.

"Федерация понимает, что символический штраф в 300 евро не будет иметь существенного влияния на соблюдение регламента клубом - с учетом его экономических возможностей, суммы рассматриваемого трансфера и норм регламента", - говорится в заявлении.