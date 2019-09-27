Коноплянка забил дебютный гол за "Шахтер"

27 сентября, 2019, 21:45

В матче против полтавской "Ворсклы", вингер Евгений Коноплянка забил дебютный гол в футболке "Шахтера"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

В матче 9-го тура чемпионата Украины "Шахтер" - "Ворскла", вингер донецкого клуба Евгений Коноплянка реализовал пенальти, этот гол стал вторым в матче, а для футболиста дебютным в футболке "Шахтера".

Кроме Коноплянки, свой первый гол за донецкий клуб забил 20-летний защитник Валерий Бондарь, центрбэк пробил головой после углового удара на 32-й минуте матча.