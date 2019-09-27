Коноплянка забил дебютный гол за "Шахтер"
27 сентября, 2019, 21:45
В матче против полтавской "Ворсклы", вингер Евгений Коноплянка забил дебютный гол в футболке "Шахтера"
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
В матче 9-го тура чемпионата Украины "Шахтер" - "Ворскла", вингер донецкого клуба Евгений Коноплянка реализовал пенальти, этот гол стал вторым в матче, а для футболиста дебютным в футболке "Шахтера".
Кроме Коноплянки, свой первый гол за донецкий клуб забил 20-летний защитник Валерий Бондарь, центрбэк пробил головой после углового удара на 32-й минуте матча.
- 27 сентября в 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" разгромил "Ворсклу" со счетом 4: 0.
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