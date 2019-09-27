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Espreso.tvОбществоХолодницкий назвал основания для открытия дела о возможном давлении Байдена на Порошенко

Холодницкий назвал основания для открытия дела о возможном давлении Байдена на Порошенко


фото: https://ua.interfax.com.ua/
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий назвал возможные причины для расследования экс-вице-президента Джо Байдена о якобы давлении на пятого президента Петра Порошенко
Об этом он сказал в эфире Радио НВ.
 
"Если американская сторона увидит необходимость это расследовать... мы не можем по собственной инициативе, услышав что-то (начинать расследование - ИФ). Если будет заявление того же пятого президента, что на него было какое-то давление, то, конечно, такое производство должно быть зарегистрировано, но если и было давление от должностного лица другой страны, то прежде всего правоохранительные органы этой страны должны спросить, что это было", - сказал Холоднцький.
 
Он сообщил, что на сегодняшний день ни НАБУ, ни САП таких заявлений не получали. Возможно, Порошенко написал такое обращение в ГБР или Генеральную прокуратуру Украины.
 
"Я дал чисто юридический комментарий, так, как пишет книга", - подытожил Холодницкий.
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