Холодницкий назвал основания для открытия дела о возможном давлении Байдена на Порошенко

27 сентября, 2019, 21:18

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий назвал возможные причины для расследования экс-вице-президента Джо Байдена о якобы давлении на пятого президента Петра Порошенко

Об этом он сказал в эфире Радио НВ

"Если американская сторона увидит необходимость это расследовать... мы не можем по собственной инициативе, услышав что-то (начинать расследование - ИФ). Если будет заявление того же пятого президента, что на него было какое-то давление, то, конечно, такое производство должно быть зарегистрировано, но если и было давление от должностного лица другой страны, то прежде всего правоохранительные органы этой страны должны спросить, что это было", - сказал Холоднцький.

Он сообщил, что на сегодняшний день ни НАБУ, ни САП таких заявлений не получали. Возможно, Порошенко написал такое обращение в ГБР или Генеральную прокуратуру Украины.

"Я дал чисто юридический комментарий, так, как пишет книга", - подытожил Холодницкий.