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Espreso.tvОбществоDeutsche Welle ответила на обвинения о "вмешательстве в дела России"

Deutsche Welle ответила на обвинения о "вмешательстве в дела России"

Издание Deutsche Welle отметает обвинения комиссии Госдумы РФ о "вмешательстве во внутренние дела России"

Об этом сообщает сайт Deutsche Welle.

В ответ на упреки российских депутатов Совет вещания DW заявил, что работа издания "никоим образом не может вызвать нареканий".

Председатель Совета по вещанию DW Карл Юстен заявил, что сотрудники DW должны иметь возможность работать без помех.

"Мы ожидаем, что российская власть позаботится о том, чтобы все корреспонденты DW в России могли передавать информацию свободно и без ограничений", - подчеркнул Юстен.

МИД Германии пообещало при необходимости поддержать DW.

"Мы знаем, что в России оказывают давление на DW", - заявили в немецком МИД.

  • Напомним, ранее в Госдуме РФ заявили, что нашла подтверждение информация о нарушении немецкой телерадиокомпанией Deutsche Welle российского законодательства.
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