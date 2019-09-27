Deutsche Welle в России могут лишить аккредитации: "шьют" экстремизм
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.
"Комиссия сегодня завершила работу по "Немецкой волне". Мы говорили о том, что у нас есть информация, она подтвердилась, к сожалению. "Немецкая волна", действуя на территории РФ, нарушила законы, причем нарушила много законов. Мы сегодня приняли решение о том, чтобы была реакция на эти нарушения уполномоченных органов", - сказал парламентарий.
Сообщается, что в действиях Deutsche Welle якобы обнаружены "признаки оправдания экстремизма". Кроме того, Deutsche Welle имеет все признаки иностранного агента, добавил Пискарев.
Комиссия Госдумы направит собранные по Deutsche Welle материалы в МИД РФ для изучения вопроса об аккредитации в РФ, а также в Минюст для рассмотрения вопроса о наделении статусом иноагента.
Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела страны нашла "признаки оправдания экстремизма" в твите издание Deutsche Welle о митинге 27 июля за честные выборы в Москве.
"Новая газета" напоминает содержание этого твита: "Москва, выходи!".
- Москва, выходи!- DW на русском (@dw_russian) July 27, 2019
Комментарии, еще, похоже, ничего НЕ закончилось. А полицейский специально толкнули нашего корреспондента плечом во время съемки (тот успел сгруппироваться) pic.twitter.com/BCqC3Y10dw
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