Deutsche Welle в России могут лишить аккредитации: "шьют" экстремизм

27 сентября, 2019, 16:13

В Государственной думе России утверждают, что информация о нарушениях немецкой телерадиокомпанией Deutsche Welle российского законодательства подтвердилась

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

"Комиссия сегодня завершила работу по "Немецкой волне". Мы говорили о том, что у нас есть информация, она подтвердилась, к сожалению. "Немецкая волна", действуя на территории РФ, нарушила законы, причем нарушила много законов. Мы сегодня приняли решение о том, чтобы была реакция на эти нарушения уполномоченных органов", - сказал парламентарий.

Сообщается, что в действиях Deutsche Welle якобы обнаружены "признаки оправдания экстремизма". Кроме того, Deutsche Welle имеет все признаки иностранного агента, добавил Пискарев.

Комиссия Госдумы направит собранные по Deutsche Welle материалы в МИД РФ для изучения вопроса об аккредитации в РФ, а также в Минюст для рассмотрения вопроса о наделении статусом иноагента.

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела страны нашла "признаки оправдания экстремизма" в твите издание Deutsche Welle о митинге 27 июля за честные выборы в Москве.

"Новая газета" напоминает содержание этого твита: "Москва, выходи!".