Дело Насирова отправили в Антикоррупционный суд
27 сентября, 2019, 07:37
Верховный суд отправил дело экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова в Антикоррупционный суд
Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции".
Кассационный административный суд Верховного суда во время заседания отклонил ходатайство Насирова об устранении из дела НАБУ и САП и о передаче дела во вторую палату Высшего суда.
Этот суд отменил решение судов предыдущих инстанций , которые решили, что Насиров выполнял лишь "церемониальную функцию", подписывая рассрочки по уплате налогов на 2 млрд грн компаниям экс-нардепа Александра Онищенко. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.
"Теперь Насирова ждет полноценное судебное разбирательство уголовного дела против него в Антикоррупционном суде", - прокомментировал решение Верховного суда юрист ГПК Андрей Савин.
- Насиров подозревается в злоупотреблении властью, а именно - принятии ряда незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате на сумму 2,019 млрд грн за пользование недрами для компаний, подконтрольных нардепу-беглецу Александру Онищенко.
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