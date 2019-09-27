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Espreso.tvОбществоДело Насирова отправили в Антикоррупционный суд

Дело Насирова отправили в Антикоррупционный суд

Верховный суд отправил дело экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова в Антикоррупционный суд

Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции".

Кассационный административный суд Верховного суда во время заседания отклонил ходатайство Насирова об устранении из дела НАБУ и САП и о передаче дела во вторую палату Высшего суда.

Этот суд отменил решение судов предыдущих инстанций , которые решили, что Насиров выполнял лишь "церемониальную функцию", подписывая рассрочки по уплате налогов на 2 млрд грн компаниям экс-нардепа Александра Онищенко. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

"Теперь Насирова ждет полноценное судебное разбирательство уголовного дела против него в Антикоррупционном суде", - прокомментировал решение Верховного суда юрист ГПК Андрей Савин.

  • Насиров подозревается в злоупотреблении властью, а именно - принятии ряда незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате на сумму 2,019 млрд грн за пользование недрами для компаний, подконтрольных нардепу-беглецу Александру Онищенко.
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