Суд снял с Насирова ответственность за рассрочки нардепу-беглецу Онищенко
Об этом сообщают "Наши деньги".
Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева, которым ответственность за предоставление рассрочек компаниям Александра Онищенко фактически переводится с головы ГФС Романа Насирова на руководителей местных госналоговых инспекций.
Такое решению 24 июня приняла тройка судей апелляционного суда в составе Андрея Паринова (глава), Александра Беспалова, Натальи Литвиной.
Решение Окружного админсуда в ноябре 2017 года приняла тройка судей в составе Евгения Аблова (председательствующий), Павла Григоровича, Игоря Смолия. Дело было разделено на эту тройку с нарушениями.
Судьи решили, что Насиров имел полномочия принимать решения о рассрочке налогового долга фирмам без ограничений в сумме и в пределах одного бюджетного года. При этом, считает суд, он не должен был анализировать финансовое состояние этих фирм, которым оказывалась рассрочка. Также суд установил, что Насиров не мог отказать в рассрочке при наличии положительного заключения территориальных органов ГФС.
Фактически данное решение и его подтверждение в апелляции дает Роману Насиров возможность переложить ответственность за предоставление рассрочек компаниям Онищенко на руководителей местных госналоговых инспекций. Сам он в таком случае выступает лишь как лицо, утвердившее выводы, предоставленные местными ГНИ.
Насиров подозревается в злоупотреблении властью, а именно - принятии ряда незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате на сумму 2,019 млрд грн за пользование недрами для компаний, подконтрольных нардепу-беглецу Александру Онищенко.
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