Суд снял с Насирова ответственность за рассрочки нардепу-беглецу Онищенко

24 июня, 2019, 18:46

Фактически данное решение и его подтверждение в апелляции дает Роману Насирову возможность переложить ответственность за предоставление рассрочек компаниям Онищенко на руководителей местных госналоговых инспекций

Об этом сообщают "Наши деньги".

Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева, которым ответственность за предоставление рассрочек компаниям Александра Онищенко фактически переводится с головы ГФС Романа Насирова на руководителей местных госналоговых инспекций.

Такое решению 24 июня приняла тройка судей апелляционного суда в составе Андрея Паринова (глава), Александра Беспалова, Натальи Литвиной.

Решение Окружного админсуда в ноябре 2017 года приняла тройка судей в составе Евгения Аблова (председательствующий), Павла Григоровича, Игоря Смолия. Дело было разделено на эту тройку с нарушениями.

Судьи решили, что Насиров имел полномочия принимать решения о рассрочке налогового долга фирмам без ограничений в сумме и в пределах одного бюджетного года. При этом, считает суд, он не должен был анализировать финансовое состояние этих фирм, которым оказывалась рассрочка. Также суд установил, что Насиров не мог отказать в рассрочке при наличии положительного заключения территориальных органов ГФС.

Фактически данное решение и его подтверждение в апелляции дает Роману Насиров возможность переложить ответственность за предоставление рассрочек компаниям Онищенко на руководителей местных госналоговых инспекций. Сам он в таком случае выступает лишь как лицо, утвердившее выводы, предоставленные местными ГНИ.

Насиров подозревается в злоупотреблении властью, а именно - принятии ряда незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате на сумму 2,019 млрд грн за пользование недрами для компаний, подконтрольных нардепу-беглецу Александру Онищенко.