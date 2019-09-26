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Espreso.tvОбществоЗа день до отказа от ассоциации с ЕС, в 2013 году, Богдан летал в Россию с Азаровым - "Схемы"

За день до отказа от ассоциации с ЕС, в 2013 году, Богдан летал в Россию с Азаровым - "Схемы"


фото: Reuters
Действующий председатель Офиса президента Украины Андрей Богдан находился в составе украинской правительственной делегации во главе с Николаем Азаровым, которая летала на переговоры в Санкт-Петербург 19-20 ноября 2013 года

Об этом сообщает проект "Схемы: коррупция в деталях" .

По возвращении делегации из РФ, уже на следующий день правительство Украины резко изменило геополитическое движение на пророссийской и остановило подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Об участии Богдана в визите в РФ свидетельствуют данные о пересечении им российской границы, полученные "Схемами" из внутренней системы российских пограничников. Кроме того, фамилия Богдана указана в рабочем документе о составе делегации, предоставленном "Схемам" из Кабинета министров в ответ на запрос.

Кроме Андрея Богдана, который занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики и советника Николая Азарова, в состав делегации также входил вице-премьер Юрий Бойко, посол Украины в РФ Владимир Ельченко, несколько министров и их заместителей. Премьер-министр Украины Николай Азаров в тот раз принял участие в заседании глав правительств стран СНГ, а также отдельно встретился с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

По возвращении делегации из Санкт-Петербурга 21 ноября 2013 года украинское правительство приняло решение "приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом с другой". Соглашение должен был подписать в Вильнюсе президент Виктор Янукович, который полетел в Литву, но так и не подписал соглашение, несмотря на протесты, которые уже начались на Майдане Незалежности в Киеве.

Журналисты отмечают, что Богдан систематически отказывается отвечать на вопросы о его тогдашней позиции по изменению геополитического курса, а на письменный запрос в Офисе президента "Схемам" ответили отказом в интервью.

При этом журналисты выяснили, что уже в разгар протестов на Майдане Николай Азаров наградил Андрея Богдана почетной грамотой Кабинета министров Украины, ходатайство о которой датировано 23 декабря 2013 года - то есть уже после избиения протестующих "Беркутом".

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