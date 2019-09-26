В "Батькивщине" просят Зеленского о референдуме по продаже земли

26 сентября, 2019, 13:08

"Батькивщина" обратилась к президенту с призывом перед принятием закона о продаже земель сельскохозяйственного назначения провести всеукраинский референдум

Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко во время пресс конференции, сообщает "Укринформ".

"Я обращаюсь сейчас к Президенту Украины от имени нашей партии, от имени нашей фракции с требованием: перед тем, как ставить подобные законопроекты о продаже 72% территории Украины иностранцам, обратиться к народу и провести всеукраинский референдум по поводу того, есть ли поддержка украинцев по вопросу продажи сельскохозяйственной земли практически с молотка ", - сказала она.

При этом Тимошенко отметила, что в настоящее время нет закона о всеукраинском референдуме по народной инициативе, но заявила, что "Батькивщина" разработала такой законопроект и он будет зарегистрирован в парламенте уже сегодня, 26 сентября.

Тимошенко выразила опасение, что хотя правительственным законопроектом о продаже сельхозземли предполагается ее продажа только украинцам и украинским компаниям, но землю смогут скупить иностранцы.

"По законопроекту, который подали по поручению Владимира Зеленского, землю можно будет продать гражданам Украины, в том числе тем, кто имеет двойное гражданство, то есть паспорта других государств. И второе - покупателями земли могут быть юридические лица, созданные по законодательству Украины, но мы все знаем, что по законодательству Украины в Украине может быть зарегистрировано украинское предприятие, где 99% собственности на компанию будет принадлежать иностранным гражданам или иностранным компаниям", - подчеркнула она.

По ее словам, всего планируется выставить на продажу 42 млн гектаров земли, что составляет 72% территории Украины.

Тимошенко также сообщила, что в настоящее время уже семь или восемь областных советов обратились к Президенту с призывом не принимать указанных решений о продаже с/х земель, и добавила, что "Батькивщина" не будет поддерживать продажу земли.

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