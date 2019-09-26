 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ "Батькивщине" просят Зеленского о референдуме по продаже земли

В "Батькивщине" просят Зеленского о референдуме по продаже земли


фото: tymoshenko.ua
"Батькивщина" обратилась к президенту с призывом перед принятием закона о продаже земель сельскохозяйственного назначения провести всеукраинский референдум

Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко во время пресс конференции, сообщает "Укринформ".

"Я обращаюсь сейчас к Президенту Украины от имени нашей партии, от имени нашей фракции с требованием: перед тем, как ставить подобные законопроекты о продаже 72% территории Украины иностранцам, обратиться к народу и провести всеукраинский референдум по поводу того, есть ли поддержка украинцев по вопросу продажи сельскохозяйственной земли практически с молотка ", - сказала она.

При этом Тимошенко отметила, что в настоящее время нет закона о всеукраинском референдуме по народной инициативе, но заявила, что "Батькивщина" разработала такой законопроект и он будет зарегистрирован в парламенте уже сегодня, 26 сентября.

Тимошенко выразила опасение, что хотя правительственным законопроектом о продаже сельхозземли предполагается ее продажа только украинцам и украинским компаниям, но землю смогут скупить иностранцы.

"По законопроекту, который подали по поручению Владимира Зеленского, землю можно будет продать гражданам Украины, в том числе тем, кто имеет двойное гражданство, то есть паспорта других государств. И второе - покупателями земли могут быть юридические лица, созданные по законодательству Украины, но мы все знаем, что по законодательству Украины в Украине может быть зарегистрировано украинское предприятие, где 99% собственности на компанию будет принадлежать иностранным гражданам или иностранным компаниям", - подчеркнула она.

По ее словам, всего планируется выставить на продажу 42 млн гектаров земли, что составляет 72% территории Украины.

Тимошенко также сообщила, что в настоящее время уже семь или восемь областных советов обратились к Президенту с призывом не принимать указанных решений о продаже с/х земель, и добавила, что "Батькивщина" не будет поддерживать продажу земли.

Ранее премьер-министр Гончарук рассказал, при каких условиях иностранцы имеют право на украинскую землю

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

26 сентября, 2019 четверг

больше новостей

26 сентября, 2019 четверг

25 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать