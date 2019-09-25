Гончарук рассказал, при каких условиях иностранцы имеют право на украинскую землю

25 сентября, 2019, 14:58

Премьер-министр заявил, что украинская земля должна покупаться только украинцами, а единственное исключение составляют иностранцы, которые могут наследовать землю в собственность

Об этом Алексей Гончарук сообщил во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Мы уже представляли предварительно земельную реформу. Речь о том, что мораторий на землю вредит. На самом деле, это инструмент, который обворовывает граждан каждый день, на самом деле, украинец имеет право владеть и распоряжаться своей землей как собственностью. И этот законопроект, который мы сегодня представим в парламент, только первый из большого пакета ", - сказал глава правительства.

Он отметил, что общая логика проста - украинская земля должна покупаться украинскими гражданами и украинскими компаниями.

"Это безусловный принцип. Единственное исключение в законе - иностранцы могут наследовать землю в собственность. Но он в течение года обязан эту землю продать. Это прямо написано в законопроекте", - акцентировал Гончарук.

Второй принцип, указанный в законопроекте, - никто не может в своих руках сосредоточить всю землю.

"Есть определенные антимонопольные требования, которые сводятся к тому, что в рамках области никто не может купить более 15% сельскохозяйственной земли. Это делается для того, чтобы не образовывались феодалы, которые владевшие бы всей землей. Это делается для того, чтобы была конкуренция ", - пояснил он.

Премьер отметил, что логика земельной реформы в том, что этот мораторий может быть отменен не сразу, потому что есть ряд рисков, а следовательно - ряд вещей, которые надо сделать до того, как мораторий будет снят.

Ориентировочно, по словам премьера, мораторий должен быть снят с 1 октября 2020 года.

"За этот год мы должны навести порядок в земельном кадастре. Надеюсь, что в течение 10 дней мы выберем сильного менеджера, который наведет там порядок", - сказал он.

Гончарук также подчеркнул важность предоставить украинскому фермеру доступ к дешевым ресурсам. Речь идет о возможности взять кредит, которой сейчас у фермеров нет.